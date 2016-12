Insulto razzista, baby attaccante del Milan squalificato 5 giornate

20:23 - Cinque giornate di squalifica a Cosimo La Ferrara, sedicenne attaccante delle giovanili del Milan, per insulto razzista. In un derby Allievi regionali di fine marzo, dopo aver segnato il gol del 5-0, il ragazzo si rivolse così a Justice Opoku dell'Inter: "Questo è per te, negro di m...". Il Tribunale Federale Nazionale ha punito sia il giocatore sia il club (5mila euro di multa) dimezzando le richieste della Procura federale.

I giudici hanno definito irrilevante il fatto che il ragazzo abbia detto "negro" o "nero", come invece ha sostenuto nella tesi difensiva l'avvocato Lorenzo Cantamessa, figlio dello storico legale rossonero Leandro. Ma hanno anche considerato "il comportamento consapevole" tenuto nell'immediato dal calciatore che, dopo essere stato sostituito dal proprio allenatore, si è scusato con tutti i componenti la panchina avversaria, oltre al fatto che il Milan ha fermato La Ferrara per le successive quattro partite. Il club rossonero ha deciso di non fare ricorso. Per il giocatore la Procura Federale aveva chiesto 10 turni di stop e 10 mila euro di multa per il Milan.