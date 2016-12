Insigne, messaggio a Conte: "Voglio gli Europei"

Ai microfoni del Tgr della Campania, Lorenzo Insigne manda un messaggio al ct della Nazionale Antonio Conte . "Lavoro duro per convincere Conte a portarmi agli Europei - ha spiegato l'attaccante del Napoli - Per ora non c'è nessuna novità". Su chi scegliere tra Higuain e Dybala, nessun dubbio: "Noi abbiamo Gonzalo e ce lo teniamo stretto, è uno dei più forti al mondo. Spero rimarrà più a lungo possibile con noi".

Insigne ha parlato anche della corsa scudetto: "Non stiamo facendo un duello con la Juve - ha detto - noi facciamo il nostro campionato, consapevoli che ce la giochiamo con tutti".



Dopo la mancata convocazione per gli ultimi due impegni della Nazionale, la strada verso la Francia è in salita, anche se davanti uno come lui farebbe davvero comodo. "Per ora non c'è nessuna novita' - ha spiegato- io penso solo a lavorare bene e a dare tutto con il Napoli, poi speriamo che arrivi la chiamata in Nazionale".