Insigne lancia l'Italia, Aduriz pareggia: 1-1 con la Spagna

Una bella Italia pareggia 1-1 nella prima amichevole in vista di Euro2016 contro la Spagna : ad Udine, al 22' della ripresa azzurri in vantaggio con una grande azione Bernardeschi-Giaccherini -Insigne con il napoletano che in scivolata batte De Gea. Il pari spagnolo arriva due minuti dopo con Aduriz che approfitta di una corta respinta di Buffon sul tiro di Morata (in fuorigioco ). Prossimo test martedì con la Germania.

LA PARTITA

La maledizione spagnola, non si vince contro le Furie Rosse dal 2011, resiste ma andando oltre il risultato si può sorridere. E' vero, a Del Bosque mancava gente come Iniesta, Busquets e Diego Costa ma Conte potrebbe rispondere "E io, senza Barzagli, Chiellini, Marchisio e Verratti?". Messo da parte il giochino degli assenti, la sensazione è che questa Nazionale sia mezzo passo sopra gli spagnoli, che saranno pure un cantiere aperto, ma non danno più l'impressione di forza di qualche tempo fa, le scorie del Mondiale 2014 sono ancora in bella vista. Lontano dal 4-4-2 contro il Belgio, Conte riporta il 3-4-3 che meglio conosce e mostra come gli azzurri conoscano bene meccanismi e automazioni, specialmente sul binario di destra con un Candreva straripante.

Casomai c'è da constatare come l'aria azzurra non sembra faccia bene ad Eder che, a parte il non aver segnato, sembra avulso dalla manovra italiana. Con l'ingresso di Insigne, Bernardeschi e Zaza, l'attacco offre molte più soluzioni. Forse meno copertura ma c'è un bel connubio di forza, velocità e tecnica. Con ali come Florenzi e Giaccherini, si sente meno la mancanza di uno stoccatore. De Gea salva più volte la Spagna sui tentativi da fuori di Candreva-Giaccherini prima e di Insigne-Florenzi poi, è il segno che gli esterni vanno a mille. Dietro non si soffre troppo l'assenza di due pilastri come Barzagli e Chiellini, anche perché Buffon deve intervenire una sola volta (e il tentativo di Morata era pure da punire per fuorigioco) visto che gli attaccanti spagnoli non danno a Del Bosque le risposte sperate.

Se la Spagna ci regala un bel pezzo di consapevolezza, con la Germania serviranno conferme. Ci sarà pure un ct uscente ma il gruppo risponde bene e anche chi teoricamente parte dietro, vedi Thiago Motta, si cala perfettamente nella parte. All'Allianz Arena, dunque, l'Italia ci arriva con bel pieno di entusiasmo e convinzione, il test sarà più difficile ma, come dice Conte, non si parte mai battuti.