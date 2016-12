Insigne, il medico del Napoli: "Tornerà più forte di prima"

10:27 - "Insigne tornerà più forte di prima". Ne è convinto il dottor Alfonso De Nicola, medico sociale del Napoli, che subito dopo l'intervento ha fatto il punto della situazione sulle condizioni della punta partenopea. "L'operazione al ginocchio è riuscito perfettamente - ha spiegato -. Lorenzo crescerà anche psicologicamente". "Per il recupero solitamente servono dai 4 ai 6 mesi - ha aggiunto -. Ma non è detto che si possano abbreviare i tempi se tutto va bene".

Insigne resterà a Villa Stuart ancora un paio di giorni per smaltire l'anestesia, poi inizierà il riposo e il lungo percorso riabilitativo. "Soffrirà ancora un po' stanotte e domani per i dolori della ferita, del taglio - ha spiegato il medico sociale -. Tutto andrà benissimo, perché l'intervento è ben riuscito". Qoanto ai tempi di recupero, il dottor De Nicola è ottimista: "I tempi di recupero sono variabili, nella migliore delle ipotesi si può parlare anche di tre mesi, ma generalmente i chirurghi ortopedici sono abbastanza cauti e si va dai quattro ai sei mesi. Qualora dovesse andare molto bene il recupero, si possono abbreviare anche un po' i tempi come è già successo per qualcuno".