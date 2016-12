Insigne è sbocciato: Napoli ai suoi piedi

Il Napoli gira intorno alla coppia Lorenzo Insigne-Gonzalo Higuain: sono loro gli uomini copertina. I partenopei sono lanciatissimi dopo aver battuto Juventus e Milan, ora non vogliono più fermarsi. Gran parte del merito è di Sarri che piano piano ha messo le cose a posto e ora si iniziano a vedere i frutti. L'allenatore ex Empoli ha sicuramente rigenerato lo scugnizzo che ora per tutti è Lorenzinho o Lorenzo il Magnifico, per il nostro Matteo Dotto meriterebbe anche la numero 10 di Diego Armando Maradona .

Nel 4-3-3 largo a sinistra ha trovato la sua collocazione naturale dopo che era stato provato come trequartista. Meglio sulla fascia dove ha libertà di inventare e di inserirsi. Devastante nei grandi spazi grazie alla sua velocità, micidiale nell'uno contro uno. In più un tiro perfetto, vedi il gol su punizione a San Siro. Poi mettiamoci pure l'intesa con Higuain: due gol fotocopia contro bianconeri e rossoneri dopo una triangolazione con il Pipita.

Con la prima doppietta in Serie A sono già cinque in gol in campionato (come il Pipita): eguagliato il record personale in sole sette partite. C'è di più: ha partecipato a 8 gol sui 16 totali della squadra con 3 assist. Al momento è sicuramente il miglior talento italiano, manna dal cielo anche per la Nazionale di Conte. Questo Insigne non ha limiti e vuole stupire ancora perché è solo l'inizio. Adesso che ha trovato pure la continuità saranno dolori per gli avversari.