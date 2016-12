Iniesta lavora a parte: rimane in dubbio per Berlino

Allarme Iniesta nel Barcellona . Il centrocampista stamattina non ha preso parte all'allenamento dei blaugrana, in vista della finale di Berlino contro la Juventus . Iniesta continua a lavorare a parte, in palestra, per recuperare dal problema al muscolo gemello della gamba destra, eredità della finale di Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao. Il giocatore a Berlino vuole esserci e ha chiarito: "Non ci penso neanche di saltare la finale".

Insomma, nonostante tutto, nonostante i problemi, Iniesta alla fine, c'è da giurarci, ci sarà. Non vuole mancare e lo dice senza mezzi termini: "Non mi passa nemmeno per la testa di non esserci. Ho un dolore e niente più. Spero che da qui a sabato tutto vada bene e di essere a disposizione per giocare. Voglio aiutare la squadra ad alzare la Champions, il modo migliore per chiudere una stagione molto, molto speciale".



E ancora: "Le sensazioni sono molto buone e la nostra stagione è stata buonissima. Arriviamo all'appuntamento in condizione eccellente, ma non c'è una squadra favorita: affrontiamo una squadra che non sa solo difendere. Non ci sentiamo favoriti, sarebbe un errore".



Iniesta parla anche di Allegri: "Cosa penso dei suoi elogi? Penso che ha grande rispetto per i nostri giocatori e che noi abbiamo lo stesso rispetto per i suoi. Pirlo? La sua incidenza sulla Juve come sulla Nazionale è enorme. Xavi? Per me è il numero uno: ho avuto la grande fortuna di averlo come compagno, è stato un vero privilegio".