Iniesta fuori in barella: lesione parziale del collaterale del ginocchio destro

Grande apprensione in casa Barcellona per Andres Iniesta. Il centrocampista blaugrana è uscito in lacrime in barella dopo un duro scontro di gioco durante la partita contro il Valencia. Dopo l'entrata di Enzo Perez, Iniesta si è subito accasciato a terra tenendosi il ginocchio destro tra le mani. Secondo i primi riscontri, avrebbe riportato una lesione parziale del legamento collaterale del ginocchio destro. Si prevede uno stop di 3-4 mesi.