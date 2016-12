Inghilterra: Welbeck fuori 9 mesi, niente Euro 2016

Piove sul bagnato in casa Inghilterra in vista di Euro 2016 . Dopo aver perso Alex Oxlade-Chamberlain, Roy Hodgson deve fare a meno anche di Danny Welbeck . L'attaccante dell'Arsenal, che si è fatto male nel match di Premier League contro il Manchester City, è già stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro per rimediare ai gravi danni subiti dalla cartilagine. I tempi di recupero sono fissati in 9 mesi.

Forse in cuor suo Roy Hodgson un pochino ci ha sperato, ma più presumibilmente ha preferito posticipare a lunedì, quando la Premier sarà finita, la lista dei convocati per gli Europei di Francia per avere un quadro meglio delineato.



Di certo l'assenza di Welbeck peserà e non poco sulla nazionale inglese, che in Francia affronterà nella fase a gironi Russia, Galles e Slovacchia. Davvero sfortunato l'attaccante dell'Arsenal, che era tornato a giocare a febbraio dopo un altro infortunio al ginocchio (sinistro) e dopo appena tre mesi è costretto a un nuovo lungo stop. Il calciatore non si abbatte e sui social annuncia: "Tornerò più forte di prima".