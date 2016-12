Inghilterra, tifoso si addormenta nei bagni: salvato dai pomperi

Addormentato per 7 ore nei bagni dello stadio e poi salvato dai vigili del fuoco, questa l'odissea di un tifoso del Barnsley che si era recato ai servizi nell'intervallo e che poi, probabilmente ubriaco, si è assopito. Una volta sveglio, è andato nel panico e ha fatto scattare l'allarme dello stadio Oakwell, grazie al quale è stato salvato. "Ho bevuto solo un paio di birre" ha poi dichiarato: l'unica consolazione è che non ha visto in diretta la sconfitta della sua squadra contro il Fleetwood.