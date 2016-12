Inghilterra, sito porno sponsorizza una squadra universitaria 

19:00 - Espulsi dalla competizione per uno sponsor "osé". E' successo al Rutherford Raiders, una squadra del campionato universitario del Kent, in Inghilterra. Dopo diverse risposte negative per la pubblicità -obbligatoria- sulla maglia, i giovani hanno deciso di metterci il logo di un famoso sito porno. Se non fosse che questo ha accettato la sponsorizzazione. Ma gli organizzatori del torneo sono stati categorici: "via lo sponsor o vi squalifichiamo".

Era nato tutto come una provocazione: non avevano trovato nessuno che sponsorizzasse la loro maglietta, così sulle divise c'era finito il logo di un famoso sito porno. In men che non si dica le foto della maglietta hanno fatto il giro della rete arrivando perfino al sito stesso, PornHub. Quando i giocatori del Rutherford Raiders hanno visto arrivare una mail dal loro "sponsor", probabilmente pensavano ad una denuncia o a sollecitazioni a levare le scritte dalla maglia. E invece no: il sito si offriva di coprire le spese di iscrizione del club universitario e tutte le collaterali.

Ma qui è intervenuta l'organizzatrice del torneo, l'università del Kent. Un rappresentante dell'ateneo ha intimato hai giocatori di "togliere quello sponsor o verrete squalificati dal torneo". Così i giovani si sono dovuti piegare, ma PornHub ha comunque pagato le spese di iscrizione al campionato e i Raiders giovedì sono scesi in campo senza sponsor (vincendo tra l'altro agilmente la gara 2-0).