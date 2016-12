Inghilterra, Rooney batte il record di Charlton

13:31 - Il gol su rigore contro la Svizzera ha consentito a Wayne Rooney di abbattere un record storico: segnando la 50esima rete con la maglia dell'Inghilterra ha superato Sir Bobby Charlton, diventando il miglior marcatore di sempre della nazionale inglese. Negli spogliatoi il ct Hodgson gli ha consegnato una maglia con il numero 50 e ha invitato il giocatore a tenere un discorso davanti a tutti i suoi compagni. "Questa cosa, per me, vale il mondo intero", ha detto Rooney.



"Grazie a tutti, al mister, agli allenatori, ai giocatori e allo staff con cui lavoro da così tanto tempo. Questo è un momento grandissimo per me, per la mia famiglia e per la mia carriera. Spero che le cose andranno avanti ancora meglio. Possiamo avere successo e ci sono un sacco di giovani ragazzi come Harry (Kane), Ross (Barkley), Raheem (Sterling) che stanno crescendo, possono avvicinarsi e spero possano superarmi in futuro. Sono grato di tutto ciò, questo significa il mondo per me, grazie", ha detto Rooney.

Il diretto interessato, Sir Bobby Charlton non ha nascosto un pizzico di delusione per il suo record battuto: "Ovviamente non posso negare che sono un po' deluso dal fatto che non detengo più questo record, ma sono assolutamente felice del fatto che è stato Wayne a batterlo. È il capitano della mia amata nazione e del mio club, il Manchester United: sono contento. Sono convinto che questo record durerà tantissimo".