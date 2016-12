Inghilterra: portiere perde i denti in campo, colletta per ricostruirli

Daniel Platt ha perso il sorriso ma ci penseranno i tifosi a farglielo tornare. Il 23enne portiere dell'Halesowen Town (Norther Premier League) si è rotto la mascella e quattro denti in uno scontro di gioco con Joel Ayetti del Tividale. Il club non è però coperto contro gli infortuni e allora i tifosi inglesi hanno aperto una colletta per aiutarlo ad affrontare la spesa per l'intervento odontoiatrico del giocatore.