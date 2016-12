Inghilterra, Mourinho e Ranieri avversari per beneficenza

Josè Mourinho e Claudio Ranieri di nuovo avversari, ma solo per beneficenza. I due tecnici sono stati ingaggiati per il Soccer Aid , tradizionale appuntamento calcisitco organizzato dall' Unicef a scopo benefico, che quest'anno si svolgerà all' Old Trafford il 5 giugno. Il portoghese, coadiuvato da Sam Allardyce , guiderà l' Inghilterra , mentre il manager del Leicester sarà il coach del Resto del Mondo , allenato dallo Special One nel 2014.

"Il Soccer Aid è un evento fantastico, si raccolgono soldi per l'Unicef e sono onorato che Robbie Williams abbia chiesto a me di allenare il Resto del Mondo, vedrò di dare una mano a difendere il titolo", ha detto Ranieri. Sempre ambizioso invece Mourinho, per la seconda volta protagonista di questo evento. "Voglio essere il primo allenatore a vincere il Soccer Aid come entrambe le squadre. Io e Allardyce faremo una bella coppia e speriamo che Ranieri possa perdere finalmente una partita", ha dichiarato il portoghese.



Nella squadra inglese figureranno tra gli altri Louis Tomlinson degli One Direction, il cantautore Olly Murs e attori come Paddy McGuinness e Jonathan Wilkes. Nel Resto del Mondo spiccano invece lo chef Gordon Ramsay e l'attore Michael Sheen.