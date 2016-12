Inghilterra, Leeds United: la simulazione di Adryan è tutta da ridere

11:30 - Carpiato, doppio carpiato e spettacolare ingresso in acqua. Tutto bellissimo, peccato che Adryan sia un giocatore del Leeds United e non un tuffatore alle Olimpiadi. La maldestra simulazione dell'ex Cagliari - con effetto comico assicurato - nella partita contro il Derby County ha fatto il giro del web. Qualcuno spieghi ad Adryan che il Leeds, nella storia del calcio inglese, è conosciuto per essere una squadra ruvida...