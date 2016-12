Inghilterra, il rigore è ingiusto e l'attaccante lo sbaglia: l'arbitro lo ammonisce

19:49 - "In gioco c'era la mia credibilità, non potevo lasciare correre". Così si è difeso Phil Bing. Difeso da cosa? Da chi? E poi, soprattutto, chi è Phil Bing? Allora, facciamo due passi indietro e spieghiamo. La storia è gustosa, anche un tantino grottesca e paradossale. Ebbene, Phil Bing è un arbitro, nel week-end dirige incontri di calcio nel campionato inglese Canterbury & District Football League. Serie minore, ovviamente. Uno dei tanti arbitri impegnati sui campetti da gioco della campagna inglese: destinato a rimanere nell'anonimato se non fosse stato per Callum Hinde, sconosciuto attaccante dei Red Arrows, protagonista di un gesto senza il quale dell'irreprensibile Phil di certo non avrebbero scritto i quotidiani nazionali.



E invece così è stato, come detto per colpa - o merito - di Callum Hinde che durante la partita contro il Wingham ha pensato bene di sbagliare appositamente un calcio di rigore considerato ingiusto, calciando debolmente la palla tra le braccia del portiere avversario. Scelta che ha mandato su tutte le furie il fiscalissimo fischietto inglese che anzichè apprezzare il gesto di fair play lo ha considerato un atto di provocatoria insubordinazione. Da qui la decisione di estrarre il cartellino giallo - per il rosso non c'erano evidentemente appigli regolamentari - e punire l'attaccante.



Non solo questo però, perché per Hinde è poi arrivata anche una multa decisamente pesante, il tutto grazie al referto stilato ovviamente dall'arbitro. Ammenda che fortunatamente il giocatore dei Red Arrows non dovrà pagare, poiché di comune accordo, i due club hanno deciso di promuovere una colletta per far fronte alla decisione del giudice sportivo.



Una storia insomma paradossale e grottesca che il rigido Phil Bing ha così descritto: “C’era confusione – dha raccontato al quotidiano inglese Kent online – e forse sono stato l’unico che ha visto la spinta: ma gli atleti devono rispettare la mia decisione, giusta o sbagliata che sia. Il giocatore ha deciso di calciare in quel modo prima di presentarsi sul dischetto: è stato ridicolo. Se avesse calciato alto o fuori, probabilmente non avrei fatto nulla, ma lui non ha nemmeno preso la rincorsa e ha fatto rotolare la palla verso il portiere. Davanti a 22 giocatori e a una ventina di tifosi, avrei perso la mia credibilità se avessi lasciato correre. I giocatori non devono prendere da soli le decisioni: non è stato un gesto antisportivo, al contrario, ma l’azione si configurava come protesta verso la mia decisione, per questo l’ho ammonito”.