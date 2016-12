Inghilterra-Francia: nazionali scortate da decine di agenti

La nazionale francese è stata scortata all'interno di Wembley da decine di guardie armate. Tutte le aree adiacenti sono state accuratamente ispezionate dalle forze speciali di Scotland Yard. Per il match di questa sera tra Inghilterra e Francia l'allerta è massima. Sugli spalti di Wembley ci saranno anche il principe William e il premier Cameron . Il match è già stato ribattezzato "la partita della solidarietà": si giocherà infatti in memoria delle 129 vittime degli attentati di Parigi. Il clima di vicinanza è stato amplificato dai tabloid inglesi. Il Mirror ha messo in prima pagina il testo della Marsigliese che verrà proiettata dai maxischermi e intonata da tutto lo stadio .

Confermata anche la presenza del sindaco di Londra, Boris Johnson. Nel frattempo cresce l'attesa per la partita, con i quotidiani britannici che oggi hanno pubblicato il testo integrale della Marsigliese (il tabloid Mirror addirittura in prima pagina). Come già annunciato i versi dell'inno francese appariranno sui maxi-schermi all'interno dello stadio così da consentire anche ai tifosi inglesi di unirsi in coro. Sono previste imponenti misure di sicurezza dentro e fuori lo stadio londinese. Migliaia di agenti in tenuta anti-sommossa regoleranno l'accesso: "I difensori dell'Inghilterra", ha titolato oggi il tabloid Sun, dedicando la sua prima pagina a due guardie armate che ieri hanno assistito a bordo campo all'allenamento di rifinitura della Francia