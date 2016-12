Inghilterra-Francia, i tifosi inglesi canteranno la Marsigliese

Wembley si è vestito, e vi rimarrà per tutta la durata del match, di tricolore: l'arco porta già ora i colori della bandiera francese, e all'ingresso campeggia già, enorme, la scritta: "Liberté, égalité, fraternité". Almeno 70mila gli spettatori previsti. Tutti saranno coinvolti nel tributo alle vittime degli attentati parigini. Prima del match verrà osservato un minuto di silenzio, le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio. Ma, soprattutto, inglesi e francesi canteranno, assieme, la Marsigliese, prima dell'inizio della partita. I presentatori tv inglesi stanno lanciando degli appelli: "Tutti coloro che hanno il biglietto sono invitati a imparare le parole della Marsigliese". Durante l'inno francese sui maxischermi di Wembley verranno proiettate le parole dell'inno. Anche i siti di informazione stanno appoggiando questa campagna e online viene pubblicato, per esteso, il testo della Marsigliese.



Didier Deschamps ha offerto ai proprio giocatori la possibilità di non volare a Londra per la partita, in particolare a Lassana Diarra - che ha perso una cugina al Bataclan - e a Griezmann, la cui sorella è scampata agli attentati. Tutti i convocati, compresi i due giocatori maggiormente coinvolti, hanno deciso di giocare e di volare in Inghilterra.