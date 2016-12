Inghilterra, Beckham "sconvolto": il figlio Romeo non vuole fare il calciatore

Piccoli grandi problemi in casa Beckham. Come scrive il Sun, l'ex stella inglese è rimasta scioccata dalla decisione del figlio Romeo di lasciare il calcio. Il ragazzo, 13 anni e già modello per Burberry, ha abbandonato l'accademia dell'Arsenal e quindi non seguirà le orme del padre: "Una parte di me è devastata - ha detto David Beckham - ma un'altra parte è sollevata. Ha comunque altre passioni e a me sta bene così".