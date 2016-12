Inghilterra, 10 su 10. Ma l'en plein non è garanzia di successo...

Fino al trionfo delle Furie Rosse (che avevano già stracciato il girone di qualificazione con 8 vittorie) di quattro anni fa, giungere alla fase finale dell'Europeo con un ruolino di marcia immacolato e' stato tutt'altro che di buon augurio. Per esempio, l'altra squadra sbarcata in Polonia e Ucraina a punteggio pieno, con un ragguardevole 10 su 10, fu la Germania: sconfitta, per l'appunto, dall'Italia in semifinale. La Francia, in passato, ci riuscì per ben due volte: nel '92, ai tempi di Cantona e Papin, e nel 2004, entrambe le volte vincendo tutte le 8 gare di qualificazione. Le successive spedizioni si rivelarono poi fallimentari: eliminazione nel gironcino in Svezia con due pari e una sconfitta e ai quarti di finale in Portogallo; curioso che in entrambi i casi i galletti abbiano dato strada ai successivi campioni, ossia la Danimarca e la Grecia. Altro en plein senza profitto alcuno quello della Repubblica Ceca (10 su 10) nel 2000: i finalisti perdenti di quattro anni prima abbandonarono la rassegna già al girone con una sola vittoria e due ko.