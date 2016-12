29 marzo 2016 Infortunio per Bonucci, si teme lo stiramento Il difensore della Juve ko contro la Germania in occasione del terzo gol. Fuori in barella

Infortunio per Leonardo Bonucci al 14' del secondo tempo dell'amichevole Germania-Italia a Monaco di Baviera, in occasione del gol del 3-0 dei tedeschi. Il giocatore della Juventus, nel tentativo di bloccare l'azione tedesca conclusa in rete da Hector, ha compiuto un movimento innaturale ed è rimasto a terra per un problema muscolare. Bonucci è stato portato fuori campo in barella e sostituito con Ranocchia. Si teme lo stiramento.

"HO SENTITO UNA FITTA"Per nulla ottimista a fine partita il difensore della Juventus. Alla richiesta se si trattasse solo di una contrattura, Bonucci ha risposto con evidente preoccupazione: "Non lo so, dobbiamo aspettare la risonanza. Tutto è possibile, ma io ho sentito scrocchiare, una fitta".



L'emergenza in casa Juve è dunque continua: con Caceres fuori tutta la stagione, Barzagli che è tornato a Vinovo subito dopo la convocazione di Conte e con Chiellini che sta accelerando per recuperare dall'annoso problema al polpaccio, Allegri rischia di essere senza difesa. E i problemi non finiscono, con Khedira andato in tribuna contro l'Italia e con Evra che ha chiuso il match della Francia acciaccato.