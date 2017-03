Indiscrezione Berlusconi: "O arrivano i soldi o mi tengo il Milan"

Da Arcore filtrano le parole di Silvio Berlusconi che pare intenzionato a dare un ultimatum alla cordata cinese che vuole acquistare il Milan: "O arrivano i soldi o mi tengo il Milan". Queste le parole riportate dall'agenzia Agi e che il presidente rossonero avrebbe detto ai suoi fedelissimi. Venerdì 3 marzo il closing non ci sarà, ma il numero uno del club starebbe decidendo se concedere un'ulteriore proroga di trenta giorni alla Ses per completare l'acquisto versando i 420 milioni mancanti di cui 100 per il mercato.



Quella del rinvio del closing di un mese sembra, al momento, la via più percorribile. Naturalmente proroga che avrebbe un costo e Fininvest vorrebbe una terza caparra di 100 milioni di euro. Intanto secondo 'Repubblica' alla Ses mancherebbero 170 milioni di euro. Soldi promessi da due investitori che, però, non sono ancora stati versari nelle casse del fondo.