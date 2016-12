Indipendenza Catalogna: Guardiola vota sì, il Barça rischia l'esclusione

Pep Guardiola ha votato da Monaco di Baviera giovedì mattina per le elezioni regionali che si terranno domenica in Catalogna. Il tecnico del Bayern Monaco è un sostenitore del sì all'indipendenza, ma una vittoria degli indipendentisti potrebbe portare all'esclusione del Barcellona e di tutte le squadre catalane dalla Liga e dai tornei spagnoli."Le uniche squadre non spagnole ammesse sono quelle di Andorra" ha detto il presidente della Liga.

Pep Guardiola è stato simbolicamente candidato alle regionali catalane del 27 settembre sulla lista indipendentista promossa dal presidente uscente Artur Mas. Il nome dell'allenatore è al 135° e ultimo posto della lista unitaria degli indipendentisti di destra e sinistra presentata a luglio a Barcellona.



Gli ultimi sondaggi dicono che le liste indipendentiste potrebbero ottenere la maggioranza assoluta dei seggi alle regionali (tra i 70 e i 77, la maggioranza assoluta è 68). Un risultato che potrebbe provocare un autentico terremoto nel mondo dello sport spagnolo, a partire dal calcio, se la Catalogna proclamerà l'indipendenza. "Il diritto sportivo è molto chiaro: le uniche squadre non spagnole ammesse sono quelle di Andorra - ha ammonito Tebes - Non mi immagino una Liga senza il Barcellona".



Se il club blaugrana ha scelto una linea neutrale in una questione davvero complessa, il presidente dell'Espanyol, la seconda squadra di Barcellona, non ha usato mezzi termini. "L'Espanyol non può permettersi di non giocare nella Liga - ha spiegato Joan Collet - Vedo l'Espanyol nella Liga così come il Barcellona".