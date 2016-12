Indipendenza Catalogna, "Barça fuori dalla Liga"

15:54 - Il nove novembre si decide il futuro della Catalogna e anche quello del Barcellona. La comunità autonoma spagnola si troverà a votare il referendum per l'indipendenza, come successo recentemente per la Scozia. La società blaugrana è da sempre vicina alla questione, dimostrazione data anche dalla maglia giallorossa con i colori della bandiera catalana, la Senyera. Il difensore Piqué, il 16 settembre scorso, è anche sceso in piazza per la manifestazione per il referendum. In caso di vittoria del sì, quindi per l'indipendenza, ci potrebbero essere problemi per la squadra di Messi.

Il presidente della Lega Calcio Professionale (LFP), Javier Tebe ha confermato che "in caso di indipendenza Barcellona ed Espanyol non potrebbero giocare nella Liga". "Le nostre regole riconoscono una sola disposizione in cui si dice che c'è un solo stato non spagnolo che può giocare la Liga o competizioni ufficiali spagnole, e si tratta di Andorra", ha concluso. Una questione da risolvere il prima possibile, anche per il bene del calcio mondiale. Si potrebbe ottenere una deroga come quella del Monaco in Ligue 1.