Indian Super League, primo gol di Del Piero contro Materazzi e Nesta 

15:17 - Il primo gol di Del Piero e il debutto di Nesta. Il tutto nel 2-2 tra il Chennaiyin di Materazzi e dell'ex difensore milanista e i Delhi Dynamos dell'ex capitano juventino. Tanta Italia nell'Indian Super League, amarcord mondiale 2006 in coda all'ultima giornata della prima fase del campionato indiano. Dopo il 2-0 del primo tempo a favore del Chennaiyin (in rete su calcio d'angolo in occasione della prima marcatura) è proprio Del Piero a dare il via alla rimonta siglando al 53esimo il suo primo gol col marchio di fabbrica della casa, una splendida puizione sotto l'incrocio dei pali. E all'88esimmo è ancora Ale ad avviare l'azione del pari realizzato da Mulder che stoppa cosi la squadra Materazzi, entrato nella ripresa, ammonito e uscito in barella. Emozioni nel giorno in cui è tornato in campo - per un tempo almeno - Alessandro Nesta a poco più da un anno dall'annuncio dell'addio ai canadesi del Montreal Impact e del ritiro - evidentemento poi smentito dai fatti - dal calcio giocato.