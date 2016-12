India, troppa panchina per Alessandro Del Piero... si dà al bowling

10:46 - Non è proprio un periodo felicissimo per Alessandro Del Piero. Mentre in Italia siamo a poche ore da una sfida che Pinturicchio ha fatto diventare leggenda (parliamo del match contro la Fiorentina), in India, l'ex capitano della Juventus è messo ai margini dalla sua squadra, la Delhi Dynamos. Per concedersi qualche ora di svago, Alex si è fatto notare giocando a bowling: guardate le strike!