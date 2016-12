India, Materazzi ingaggia Nesta per il suo Chennaiyin

12:57 - "Per Nesta è fatta, appena avrà il visto ci raggiungerà". Marco Materazzi ci prende gusto e con il suo Channiyin, primo in classifica, vuole vincere il campionato indiano. Per farlo ha chiamato Alessandro Nesta (38 anni) e l'ex milanista ha risposto presente, nonostante il ritiro annunciato dopo l'esperienza in Canada. Il difensore giocherà in India per circa 20 giorni, il tempo di partecipare ai playoff insiema a Matrix.

Simpatica la risposta di Cristian Brocchi, allenatore della Primavera del Milan, che ha twittato "Sandrino, se lo sapevo ti avrei preso io! Posso usare un fuori quota"

@sandronesta13 SANDRINO se mi avessi detto che volevi giocare ancora ti avrei preso io!Posso usare un fuori quota pic.twitter.com/oRo8W9UQWo

— Cristian Brocchi (@misterbrocchi) 26 Novembre 2014