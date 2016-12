India, la stampa locale attacca Alex Del Piero

12:42 - "Pallida ombra del suo passato splendore": queste le forti parole dirette dai media indiani verso l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero. L'attaccante, ora in forza ai Delhi Dynamos, è stato criticato dalla stampa per non aver ancora segnato o servito un assis nelle cinque partite giocate in campionato. Il 39enne avrà già l'occasione di riscattarsi stasera, nella partita contro il Mumbai di Anelka.

A muovere l'accusa è la testata Times of India, che poi rincara la dose: "E' volto e il giocatore più pagato dell'Indian Super League, su di c'erano aspettative alte che non sono state soddisfatte".