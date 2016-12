India, Del Piero: "Non gioco? Chiedete all'allenatore" 

11:44 - Terza partita di fila in panchina e Alessandro Del Piero inizia a infastidirsi. Ai giornalisti che gli chiedevano il perché continuasse a non essere titolare, l'ex capitano della Juventus ha risposto: "Rivolgete la domanda all'allenatore". Si perché il tecnico, Harm Van Veldhoven non viaggia certo a vele spiegate: i Dynamos sono quinti (su 8) a 1 punto dalla zona playoff e nell'ultima partita hanno raccolto solo uno 0-0.



La sfida era importante: Delhi Dynamos contro Atltetico de Kolkata, squadra al secondo posto in classifica, e i tre punti potevano voler dire andare alle semifinali della Indian Super League. Ma Harm Van Veldhoven, tecnico di Alex, ha deciso di non far scendere in campo l'ex Juventus. E il Delhi ha pareggiato.

Al termine dell'incontro, l'ex juventino ha sostenuto che "questo pareggio e' un buon risultato. Abbiamo ancora una buona possibilita' di qualificarci per le semifinali". Attualmente quinti in classifica, i Delhi Dynamos dovranno cercare di aggiudicarsi le ultime due partite a disposizione per sorpassare i Kerala Blasters Fc e non restare fuori dalla fase finale. A una domanda sulla sua persistente assenza dall'undici titolare, Del Piero ha filosoficamente risposto: "Voglio che la squadra vada ai Play-off, perche' desidero passare piu' tempo con i tifosi. Per quanto riguarda me dovete rivolgere la domanda all'allenatore". Richiesto di esprimere una opinione sulla presunta indolenza di Alex nel riscaldamento pre-partita, e sulla sua assenza dalla prima squadra, Van Veldhoven ha risposto: "Non ho visto quell'atteggiamento. Non posso rispondervi, quindi. Posso solo parlare di chi giocato. E oggi non era il momento esatto per inserirlo in squadra".