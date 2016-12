Independiente: un tifoso ruba il tablet, ma le telecamere riprendono tutto

Pessima figura per il tifoso dell'Independiente che ha provato ad intascarsi un tablet dimenticato nella sala stampa del club argentino. Il protagonista di questa storia è stato colto con "le mani nella marmellata" dall'occhio vigile delle telecamere, che lo hanno ripreso in diretta televisiva proprio mentre con fare guardingo decideva di far suo il dispositivo mobile. Come si deduce dal video, il singolare supporter non è nuovo a questi tipi di furti. Insomma, un ladro seriale di Tablet si aggira per le sale stampa argentine, le autorità sono avvisate....