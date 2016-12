Incontro Tavecchio-Giraudo, sul tavolo il contenzioso Juventus-Figc?

Incontro tra Carlo Tavecchio e Antonio Giraudo . Il presidente della Figc e l'ex ad della Juventus, radiato dalla giustizia sportiva per Calciopoli, si sono visti a Milano e, come ha riferito Giuseppe Cruciani (conduttore del programma "La Zanzara" di Radio24), avrebbero cercato un accordo sul contenzioso in atto tra la Federazione e la società bianconera. Ma la Figc smentisce: " Niente trattativa , solo un caffé insieme".

LA SMENTITA DELLA FIGCCome confermato dalla stessa Federazione, l'incontro è avvenuto ma non si è parlato di niente del genere. Poco dopo le rivelazioni di Cruciani, la Figc ha infatti voluto precisare: "C'è stato un incontro, ma nessuna trattativa - sottolineano fonti della Federazione -. Solo un caffè, alla luce del sole, in un albergo in centro a Milano".