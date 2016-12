Incidenti Atalanta-Roma: nessun provvedimento, ma la tifoseria giallorossa resta sotto osservazione

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale ha deciso di non adottare alcun provvedimento nei confronti della tifoseria della Roma dopo gli incidenti di Bergamo al termine di Atalanta-Roma . Lo scrive l'Ansa, precisando che gli ultras giallorossi saranno però sotto osservazione a partire dal derby del 4 dicembre e, in caso di nuovi comportamenti violenti, potrebbe essere inflitto lo stop alle trasferte.

L'Osservatorio monitorerà con particolare attenzione la stracittadina, che si giocherà in casa della Lazio, fissata per la domenica alle 15.00 proprio per motivi di ordine pubblico. In caso di recidiva, potrebbero scattare provvedimenti restrittivi.



Dopo la sconfitta subita dall'Atalanta, gli ultras della Roma, ancora nel settore ospiti dell'"Atleti Azzurri d'Italia", avevano lanciato petardi, fumogeni e bottiglie all'indirizzo delle forze dell'ordine e poi avevano cercato di sfondare i cancelli. Gli scontri erano continuati all'esterno dello stadio, con gli ultras giallorossi (arrivati in 1500 a Bergamo) che avevano tentato di forzare il cordone di sicurezza eretto dalla polizia, costretta a ripetute cariche e al lancio di fumogeni. Gli incidenti si erano chiusi senza feriti.