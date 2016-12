In vista del derby: Pavoletti, che cuore!

Grande gesto da parte di Leonardo Pavoletti che, dopo la tragedia sfiorata a Marassi il 22 novembre allo Stadio Ferraris , quando un tifoso rossoblù venne colto da infarto in seguito al gol da parte del bomber di Gasperini, mantiene la promessa e lo va a trovare ora che il pericolo è scampato. Il gesto è stato testimoniato sui social prioprio dallo stesso attaccante: "Ci eravamo promessi di incontrarci e così è stato. Grande, e forza Genoa !"

