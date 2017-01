IL COMUNICATO DELL'INIZIATIVAOggi scendiamo in campo per....

Iniziativa promossa delle Associazioni di calciatori, allenatori ed arbitri a favore delle popolazioni del Centro Italia



Calciatori, allenatori e arbitri, in questo fine settimana, hanno scelto di scendere in campo per le popolazioni colpite dall’emergenza neve e dalle continue scosse di terremoto che hanno coinvolto da mesi le zone del Centro Italia.

Il simbolico messaggio è quello di sentirci tutti uniti, in un momento così complicato, a quelle persone che si stanno adoperando per ridare speranza e aiuto a tutte le famiglie colpite da questi eventi tragici.

Il gesto non vuole essere però solo simbolico. È aperto un c/c dedicato (le donazioni possono essere effettuate tramite l’Iban IT53 D062 2511 8201 0000 0015 549) per dare la possibilità di devolvere un’offerta per un progetto concreto di pronto intervento.

L’Associazione Calciatori, l’Associazione Allenatori e l’Associazione Italiana Arbitri, nel promuovere questa iniziativa, ringraziano fin d’ora quanti aderiranno e cercheranno di dare concretezza nel più breve tempo possibile a questo gesto di solidarietà.



Tutti in campo per voi!