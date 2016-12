Imperativo Roma, non aver paura

Ora è il momento della Roma! Questa sera i giallorossi vanno a caccia dell'impresa. All'Olimpico arriva il Barcellona, ma la missione è possibile. Gli uomini di Rudi Garcia sono chiamati a un grande prestazione e vogliono giocarsela a viso aperto contro i campioni d'europa in carica. Questa la chiave per avere qualche chance contro Messi e compagni: non bisogna aver paura. Una vittoria sarebbe importantissima per il morale, già alto, e non solo. Significherebbe compiere il grande salto di qualità dimostrando tutto il valore della rosa e, guardando al campionato, sarebbe una risposta importante alla Juventus. In più c'è da dimenticare definitivamente il 7-1 dello scorso anno contro il Bayern Monaco, zavorra pesante per tutta la passata stagione.

Naturalmente la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD con la telecronaca di Sandro Piccinini affiancato da Antonio Di Gennaro per il commento tecnico. A bordo campo ci saranno Marco Cherubini, Francesca Benvenuti e Pietro Pinelli.