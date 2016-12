Immobile tosa l'erba di domenica: arriva la polizia

19:51 - Piccola disavventura per Ciro Immobile nella sua nuova avventura tedesca. A casa dell'attaccante del Borussia Dortmund, di domenica mattina, è arrivata la polizia. Il motivo? Stava utilizzando il tosaerba a un volume troppo alto. Così il vicino di casa, stufo del rumore, ha invocato l'intervento delle forze dell'ordine. L'incredibile episodio è stato raccontato dalla compagna di Ciro, Jessica, al quotidiano tedesco 'Bild'.

Approfittando di un giorno festivo - come avviene solitamente in Italia - Immobile aveva deciso di dedicarsi all'arte del giardinaggio, senza tener conto che la domenica in Germania è praticamente sacra: niente rumori molesti, nemmeno all'interno delle mura domestiche. La prossima volta, per tenere l'erba in vita e rigogliosa come quella del Westfalenstadion, dovrà provvedere in giorni feriali. Dortmund, di domenica, vuole soltanto risposare.