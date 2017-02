Basta un rigore di Ciro Immobile alla Lazio per battere 1-0 l'Udinese. Partita avara di emozioni all'Olimpico e decisa da un episodio discusso, scaturito da un presunto fallo di mano di Ali Adnan. Con questo successo la squadra di Inzaghi sale a quota 50 in classifca, al quinto posto a sole quattro lunghezze dal Napoli, terzo. Quinta trasferta di fila senza gol per i friulani, fermi a 29.