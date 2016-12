Immobile riporta il sorriso al Torino: 3-1 a Palermo

LA PARTITALa partita era di quelle delicate per entrambe le squadre e i tre punti conquistati dal Torino sono come ossigeno dopo le delusioni e le polemiche delle precedenti settimane. Mentre Immobile, dal canto suo, ha lanciato il suo messaggio a Conte in vista dei prossimi Europei. Sul fronte opposto, invece, la situazione si fa delicata per il Palermo, che adesso ha solo quattro punti di vantaggio sul Frosinone. E di certo il caos in panchina non aiuta la squadra. E pensare che la partita inizia nel migliore dei modi per il Palermo e nel peggiore per il Torino. Gilardino, infatti, si avventa a modo suo su un traversone dalla destra di Morganella, fulminando Padelli. Da lì in poi, però, solo guai per i rosanero, che prima perdono il giovane Goldaniga per un problema all'inguine e poi regalano un rigore ai granata, con lo stesso Morganella, che stende Immobile in area dopo una cavalcata dell'attaccante campano iniziata a centrocampo. Dal dischetto è lo stesso ex Dortmund e Siviglia a realizzare. E' la scossa che sveglia la squadra di Ventura, capace di creare altre occasioni (una clamorosa con Belotti che calcia fuori a porta vuota) prima della sfortunata autrorete di Gonzalez, che nel tenativo di anticipare Immobile beffa il suo portiere. E' la sua seconda in Serie A, dopo quella del match d'andata... Come se non bastasse Sorrentino è costretto a lasciare il campo dopo uno scontro con Andjelkovic (proprio lui). Nel finale di primo tempo il Palermo prova una timida reazione, che si infrange sul fuorigioco di Rispoli, il cui tocco sottoporta dopo un batti e ribatti viene giustamente anticipato dal fischio di Cervellera. Nella ripresa il Torino prova subito a chiudere la partita, ma il giovane Alastra dimostra di avere talento. Dall'altra parte Padelli salva su una strepitosa girata di Gilardino e poco dopo viene graziato dallo stesso attaccante. E' l'unica fiammata dei rosanero, che poi si spengono definitivamente nel finale, quando Immobile abbassta la testa, si invola verso la porta avversaria e stavolta non gli lascia scampo dopo aver dribblato i difensori avversari. E' una mazzata per i padroni di casa, che lasciano il campo nell'indifferenza dei tifosi. Il Torino, invece, torna a festeggiare un successo che a Palermo mancava dal lontano 1962.