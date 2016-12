Immobile rassicura tutti: "Sto bene, grazie"

Per Ciro Immobile si era temuto il peggio, dopo l'uscita in barella e con la maschera d'ossigeno nell'amichevole contro il Watford. Ma ci ha pensato direttamente lui, sul suo profilo di Facebook, a tranquilizzare tutti: "Ragazzi grazie a tutti per i messaggi. Sto bene. Ho avuto una forte contusione al volto che mi ha provocato la rottura del setto nasale, mentre gli altri esami di rito effettuati non hanno riscontrato complicazioni. Saluti a tutti".