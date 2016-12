Immobile messo ko dalla sveglia. Non si alza e diserta evento con i tifosi nipponici

Ciro Immobile questa volta l'ha fatta grossa. Messo ko dalla sveglia perché l'attaccante del Borussia Dortmund non si è mai alzato dal letto e ha disertato un talk con i tifosi asiatici che il Borussia aveva organizzato in un centro commerciale di Tokyo , Giappone. Sarà anche stato colpa del fuso orario, ma l'imbarazzo è stato davvero enorme. L'attaccante sarebbe dovuto essere all'evento insieme ad Hummels e Aubameyang.

Dopo averlo aspettato per qualche minuto, i compagni hanno cominciato il talk senza di lui. Michael Zorc è rimasto spiazzato, ma ha provato a smorzare: "Poverino, colpa del fuso orario. Siamo appena arrivati…". Ma ormai Immobile è sempre più isolato, come ha raccontanto la Bild descrivendo come l'attaccante sia ormai più solo. In lui è alto il desiderio di cambiare aria: il centravanti vuole giocare e non perdere così la possibilità di giocare gli Europei del 2016.



A inizio giugno era stato il Napoli a farsi avanti, viste le tante voci di addio di Higuain. Ma al momento l'interesse del club partenopeo è diminuito. Adesso c'è il Siviglia che ha offerto 12 milioni di euro al Borussia. Le due società stanno trattando: il futuro di Immobile è sempre di più nella Liga.