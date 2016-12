Immobile e Belotti show: poker del Torino al Frosinone

La scossa di Ciro Immobile, i gol di un rigenerato Belotti, una fragilità difensiva da curare: il Torino torna alla vittoria - che mancava dallo scorso 28 novembre - e si gode le reti dei suoi centravanti. Nel finale, però, perde Bruno Peres per un infortunio muscolare.



È un ritorno molto rock quello di Ciro Immobile, che si prende la scena e il posto di Quagliarella, il quale prima del match ha sancito la propria pace con il pubblico granata. Immobile va in gol al 9' su calcio di rigore (fatto ripetere dal direttore di gara e calciato entrambe le volte con freddezza), ma soprattutto sveglia letteralmente il reparto offensivo granata. A beneficiare dei movimenti dell'ex attaccante di Borussia e Siviglia è soprattutto Belotti. Il "gallo" alza la cresta nel finale di primo tempo, andando a segno prima di rapina e poi di prepotenza e fissando il 3-1 al termine del primo tempo.



In mezzo lo squillo di Sammarco, autentico uomo squadra di un Frosinone davvero fragile difensivamente ma sempre propositivo in avanti. Nonostante una prova sottotono degli attaccanti, Stellone riesce a spaventare i granata grazie ai cross di Pavlovic, più bravo ad offendere che a contenere un Bruno Peres davvero straripante.



La ripresa del Torino è ad una marcia più bassa: il 3-1 sembra accontentare gli uomini di Ventura. E così, nel giorno degli autogol (due in Atalanta-Inter), anche i granata pagano il proprio pegno alla fortuna e si ritrovano sul 3-2 quando Avelar, da poco entrato, infila nella propria porta la palla che - assolutamente in maniera fortuita - gli picchia sulla faccia. Ventura però può essere contento: Ichazo - scelto al posto di Padelli - non deve tremare nel finale. Il Frosinone non punge e a 7' dalla fine è ancora da uno spunto di Belotti, davvero incontenibile, che il Toro trova il 4-2 finale con Benassi.