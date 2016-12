Immobile, che paura: esce in barella con l'ossigeno dopo uno scontro di gioco

Attimi di paura per Ciro Immobile. Nei primi minuti dell'amichevole tra Watford e Siviglia, il neo attaccante della squadra spagnola si è scontrato con il portiere degli inglesi Gomes rimediando un duro colpo alla testa. Immediati i soccorsi dei sanitari: il giocatore è stato portato fuori dal campo in barella e con la maschera d'ossigeno ed è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.