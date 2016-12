Immenso Cristiano Ronaldo, è ancora Scarpa d'Oro: "Ora voglio la quinta"

Ennesimo riconoscimento di una carriera mostruosa per Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese ha ricevuto oggi la Scarpa d'Oro , il premio riservato al miglior marcatore di tutti i campionati europei . Ronaldo ha surclassato gli altri bomber con un impressionante bottino di 48 gol nella Liga 2014/15, cinque in più di Messi e ben 22 più di Aguero, che completano il podio.

“Devo ringraziare i miei compagni, senza di loro non avrei mai potuto raggiungere questo traguardo, così come i fisioterapisti e tutto lo staff che mi aiuta a stare bene fisicamente”, ha detto Ronaldo, che sabato sera mostrerà il trofeo al Bernabeu prima del match contro il Levante.

CR7 diventa il primo giocatore capace di vincere per quattro volte la classifica marcatori europea dal 1967, anno in cui fu introdotta: se le prime edizioni sono state spesso dominate da cannonieri semisconosciuti di campionati minori, dal 1996 il coefficiente di ponderazione basato sul ranking Uefa ha favorito gli attaccanti delle leghe più prestigiose, Spagna, Inghilterra e Italia su tutte. “Vincere la quarta Scarpa d'Oro è un onore e un privilegio enorme - ha proseguito il portoghese, elegantissimo alla cerimonia di premiazione al Westin Palace di Madrid - Il mio obiettivo però è conquistare la quinta, se possibile pure la sesta". Insaziabile come ogni campione autentico, Ronaldo stacca così Messi, fermo a tre trionfi nella competizione tra goleador ma top scorer assoluto con le 50 reti realizzate nella Liga 2010/11.

Ambizione più che legittima quando sei la punta di diamante del Real Madrid, "il club più importante al mondo", ha sottolineato Ronaldo. "Da quando sono qui penso sempre in grande e quest'anno non sarà differente: vogliamo la Liga, la Champions e la Copa del Rey".