Ilves in campo, allenatore in tv: licenziato Armstrong

Fare l'allenatore in Finlandia può essere stimolante, ma magari non del tutto appagante. Capita quindi di cercare nuove strade, magari anche parallele. Il tecnico dell' Ilves Tampere , Keith Armstrong , ha esagerato. L'inglese non si è seduto in panchina nel match di campionato contro l'SJK (perso 2-1). Perché? Era impegnato al commento di una partita di Premier League inglese. Licenziato, al suo posto il vice italiano: l'ex Vergiatese Marco Baruffato .

L'assenza di Armstrong nell'ultimo match di campionato ha sorpreso un po' tutti, ma le conseguenze non si sono fatte attendere. Il richiamo della Premier League, per il quale il 57enne inglese ha lasciato vuota la panchina per commentarla in tv, è stato fatale. Il Consiglio d'amministrazione del club ha votato all'unanimità il suo licenziamento comunicandoglielo in una maniera altrettanto bizzarra: via email.

La squadra è stata affidata a un tecnico italiano, il vice di Armstrong: Marco Baruffato. Il 50enne, con la moglie finnica, in passato ha allenato diverse squadre in Lombardia tra cui Vergiatese e Solbiatese, ma dal 2013 era tornato a lavorare in Finlandia e precisamente all'Ilves di Tampere contribuendo alla promozione nella massima serie.