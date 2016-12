Ilary conferma: "Francesco ha ancora voglia di giocare ed esultare"

Totti non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma e il calcio giocato a fine stagione. La conferma è arrivata direttamente dalla moglie del capitano romanista, Ilary Blasi . La showgirl, che lunedì inizierà la sua nuova avventura alla conduzione del Grande Fratello Vip, ha dichiarato in un'intervista al settimanale Chi che il marito " ha ancora voglia di giocare ed esultare e in casa Totti si respira aria di calcio e gol".

Dopo l'assist per il pareggio di Dzeko e il rigore della vittoria realizzato domenica contro la Sampdoria, Totti è pronto a tornare giocare in Europa League nel debutto, domani sera, in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. In attesa che a fine stagione venga deciso il suo futuro: ancora in campo oppure dietro una scrivania a rappresentare il club della sua vita.