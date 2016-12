Il West Ham esonera Allardyce a partita in corso

L'avventura di Sam Allardyce sulla panchina del West Ham si conclude nel peggiore dei modi. Le brutte notizie non arrivano mai da sole: non basta la sconfitta contro il Newcastle all'ultima giornata di campionato, per il manager inglese la scelta della mancata conferma per la prossima stagione è arrivata mentre il match di St. James Park era ancora in corso, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.