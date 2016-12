Il West Bromwich Albion passa ai cinesi

Un altro club di Premier League è finito in mano straniere: il West Bromwich Albion è stato acquistato da un gruppo d'investimento cinese. L'annuncio è stato dato dall'ormai ex proprietario Jeremy Peace dopo aver concluso la trattativa con la Yunyi Guokai (Shanghai) Sports Development Limited. Il club sarà guidato dal quarantaduenne Guochuan Lai: "Per me è un onore essere a capo di questo grande ed importante club". Il West Brom è l'undicesimo club della massima divisione inglese ad essere controllato da proprietà straniere.