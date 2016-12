Il Villarreal mette la freccia: Atletico travolto

Il Villarreal mette la freccia. Nel monday night della 15.a giornata di Liga, il Sottomarino Giallo - prossimo avversario della Roma nei sedicesimi d'Europa League - batte 3-0 l'Atletico Madrid e lo sorpassa in classifica, balzando al quarto posto, a pari punti con la Real Sociedad: al Madrigal i padroni di casa s’impongono grazie ai gol di Trigueros, Jonathan dos Santos e Soriano, ritrovando un successo che in campionato mancava da oltre un mese.

Partita ricca di emozioni, con le due squadre che vanno al galoppo sin dai primi minuti. Da una parte Dos Santon tenta una spettacolare rovesciata ma trova Savic sulla linea, dall'altra Koke centra il palo con una rasoiata dal limite. L'Atletico sale di tono, sfiora ancora il gol con Gameiro, ma nel suo momento migliore è il Villarreal a trovare la rete: minuto 28, pasticcio difensivo dei Colchoneros sul pressing di Soriano e Trigueros che non sbaglia solo contro Oblak. La reazione degli ospiti è immediata, ma il copione si ripete: Griezmann esalta le doti del portiere Asenjo, mentre Jonathan dos Santos non sbaglia il tap-in sul tiro respinto di Pato e fa 2-0. Simeone nell'intervallo prova a scuotere la squadra ma i risultati non arrivano: il Sottomarino Giallo controlla e Soriano si conferma tra i protagonisti. L'ex Samp prima salva sulla linea la conclusione di Saul e poi al 93' va addirittura in rete, la quarta in Liga, con un mancino incrociato sul filtrante di N'Diaye: gode il Villarreal, per l'Atletico si mette male.