Il vertice salva-Parma non si fa. Nemmeno domani

12:34 - Tutto rinviato. Di un giorno. E poi ancora di un altro giorno. O chissà. L'incontro fra Manenti, il sindaco Pizzarotti e i giudici del tribunale fallimentare di Parma, fissato per oggi alle 12 è stato spostato a domani, mercoledì, alle 14,30. Poi verso sera l'annuncio di un ulteriore rinvio: la mamma del presidente deve essere operata. E a questo punto, che cosa dire? La squadra si è allenata, la situazione è sempre più caotica, non si vede una sola luce.

ORE 23:50 PIZZAROTTI: "SLITTATO A VENERDI' L'INCONTRO CON MANENTI"

"Slittato a venerdì l'incontro con Manenti. Mi appello alla sua responsabilità. Garanzie concrete o si faccia da parte subito. #saveparma". Lo ha twittato in tarda serata il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, aggiornando i tempi dell'appuntamento con il presidente del Parma Giampietro Manenti. ORE 19:00 - IL VERTICE DOMANI NON SI FA

Incredibile. Il vertice Manenti-Pizzarotti-tribunale, fissato per domani a mezzogiorno, slitta ancora. La causa? Domani la mamma di Manenti sarà sottoposta a un intervento chirurgico e il presidente le starà vicino. Da quel che risulta, le parti si stanno accordando per trovare un'altra data prima della fine di questa settimana.

ORE 15:40 ALLENAMENTO A PORTE CHIUSE

La squadra si allena a Collecchio. E l'atmosfera è quella surreale di lunedì, un'altra giornata a porte chiuse e nel silenzio del Centro sportivo, rimasto deserto anche all'esterno.

ORE 14:50 ALBORGHETTI: "VEDIAMO COSA PORTA MANENTI"

Florenzo Alborghetti, il manager che segue la faccende del Parma nel momento in cui è arrivato Manenti, intervista da Radio Parma: "Sto aspettando che Manenti mi dia tutte le informazioni riguardo all'incontro di domani. Spero ci sia qualcosa di concreto. Prima Manenti trasmetteva fiducia. Ora...".

ORE 14:00 MA DOMENICA IL PARMA GIOCA?

Genoa-Parma domenica si giocherà? Al di là delle parole di Lucarelli ("Andiamo con le nostre auto, se necessario"), delle prese di posizione di Ferrero e Preziosi ("Aiutiamo il Parma"), resta il dubbio se domenica la squadra di Donadoni scenderà in campo. Il problema sussiste, così come il dubbio, alimentato -realisticamente- dagli stessi giocatori.

ORE 13:10 LUCARELLI: "DOMANI SI DECIDE TUTTO

Parla ancora il capitano, Lucarelli. "Domani è la giornata decisiva, con l'incontro fra il Sindaco di Parma e Manenti. Domani si capisce se si fa sul serio o se diventa doveroso portare i libri in tribunale. Ci auguriamo di poter finire il campionato, ma vigileremo su come le autorità calcistiche si stanno muovendo. Noi ci stiamo comportando in modo serio. Vorremmo che il mondo del calcio facesse altrettanto".

ORE 12:25 UN PIANO-B PER SALVARE IL PARMA

Le voci si rincorrono, le certezze sono poche. Secondo alcune fonti, ci sarebbe un piano-B allo studio (avanzato) per evitare il fallimento, secondo quanto riferito, ieri, dal presidente Manenti che ha detto di voler evitare il peggio.

ORE 12:00 AL VERTICE ANCHE DONADONI

Ci sarà anche Roberto Donadoni al vertice di domani col sindaco Pizzarotti e i funzionari del tribunale fallimentare, oltre al presidente Manenti. Una decisione opportuna da parte delle autorità.