Il Toro dilaga a Copenaghen: 5-1. Promosso, secondo nel girone

12:14 - Copenaghen-Torino 1-5. E in Europa League l'Italia fa il pieno: 4 su 4 promosse, più la Roma. Festa italiana, e il Toro di Ventura non delude le attese, va avanti come secondo nel girone. Gol di Amartey al 6', pari di Martinez al 15'. Quindi espulsi Antonsson al 30' e M. Jorgensen al 40'. Danesi in nove. Rigore-gol di Amauri al 41'. Poi nella ripresa le reti di Martinez, Darmian e Gaston Silva.

LA PARTITA

Il "pieno" in Europa League si consuma così a Copenaghen. Il Torino sbaglia solo l'approccio, diciamo un quarto d'ora (accademico?) per prendere le misure col campo, il freddo e forse l'emozione di farsi largo nell'Europa-bis. C'è anche il tempo di aver paura, al 6', quando un triplice errore dei difensori -inutile citare i colpevoli- permette a Amartey di contendere la palla a Glik e dal rimpallo nasce il gol-beffa: Padelli guarda, incuriosito, quella impossibile traccia del pallone nel cielo. Gol. Ricominciamo.

Pochi minuti per riparare al guasto. La difesa alta dei danesi, estensori estremi del fuorigioco, mette le ali alle percussioni rapide dei granata, ben studiate, e speedy-Martinez nelle condizioni di provare le sue fughe. E al secondo impatto (15') il suo destro in corsa sull'uscita del portiere è davvero un pezzo di bravura. L'1-1 offre al Toro l'occasione di togliersi i peggiori pensieri, la difesa commette ancora un paio di evitabili errori, ma Padelli provvede.

Poi, sempre su quel filo dell'off-side danese (perchè insistono?), la partita scivola via, in senso granata, che è un piacere. Al 30' Antonsson atterra lo scatenato Martinez lanciato solo verso il gol: rosso inevitabile. Al 40' è M. Jorgensen che abbraccia Amauri in area di rigore, pure lui con l'idea del gol imminente: forse il rosso è esagerato, ma l'arbitro lo estrae. Danesi in nove, Amauri sul disco del rigore, ed è 2-1. E a quel punto, c'è ancora un senso della partita, con un gol in più e due giocatori di vantaggio?

No, non c'è un senso logico, coi danesi in nove. E l'avvio di ripresa è quel che ci si aspetta, con un diluvio di gol granata nei primi sette minuti: molto bello il mezzo cucchiaio di Martinez al 2', è la sua serata; agevole quello di Darmian al 4', l'azzurro si toglie lo sfizio; da far festa quello di Gaston Silva, vent'anni di energia, al 7'. Siamo sul 5-1. Cos'altro si pretende dai ragazzi di Ventura? Si pretende il primo posto. Ma dipende dal Bruges.

E da Bruges arriva il pareggio dell'Helsinki, proprio nei momenti di festa del 5-1, e così la partita di Copenaghen diventa il passatempo verso il fischio di chiusura, inutile infierire. Mentre la "diretta" da Bruges serve per capire (quelli del Toro) se il passaggio in Europa si concretizza col primato nel girone. No, non si concretizza, perché il Bruges segna il gol del 2-1 nel finale. E per il Torino c'è la promozione, col secondo posto. Comunque sia, una festa granata.

LE PAGELLE

Padelli 6,5 - Impossibile riparare al gol di Amartey-Glik, bravo a stoppare due volte i palloni del possibile 1-2.

Maksimovic 6,5 - Gara positiva, senza strafare: dalla sua parte i danesi sono in difficoltà.

Glik 6 - Ha la sventura/sfortuna di quell'impatto che costa il gol. Poi fa la sua parte.

Moretti 6,5 - Qualche titubanza in avvio, come se dovesse accendere i motori. Dopo 20 minuti, ritrova tutto se stesso.

Darmian 7 - Occupa la zona come sa fare, si precipita a fare il gol del 4-1. Bella serata.

Bovo 6,5 - Lavoro da combattente, quando c'è da farlo nella prima mezz'ora. Poi è tutto più facile. Per tutti.

Gazzi 7 - Preciso e puntuale, in mezzo al campo. Non è nuovo a certe partite.

El Kaddouri 7 - Qualità e iniziative. C'è da rimediare subito, dopo il gol danese. Ha coraggio e personalità.

Gaston Silva 7 - La festa del gol, è una festa tutta sua. Che si gode fino in fondo.

Martinez 8 - E' lui a frantumare la diga del Copenaghen. Le sue folate di vento procurano danni irreparabili: due gol e l'espulsione di Antonsson. Grande serata.

Amauri 7 - Una serata da professore della zona-gol, al servizio della squadra e un rigore che si procura e realizza.



IL TABELLINO

COPENAGHEN-TORINO 1-5

Copenaghen (4-4-2): Andersen 6; Amartey 6,5, M. Jorgensen 5, Antonsson 4, Hogli 6; Amankwaa 5,5 , Delaney 6, Claudemir 5 (32' st Lindbjerg sv), Toutouth 6; N. Jorgensen 5,5 (39' st Felfel sv), De Ridder 5 (42' st Olsen sv). A disp: Christensen, Bay. All.: Solbakken 5

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Maksimovic 6,5 (15' st Jansson 6), Glik 6, Moretti 6,5; Darmian 7, Bovo 6,5, Gazzi 7, El Kaddouri 7 (21' st Graziano 6), Gaston Silva 7; Martinez 8 (13' st Quagliarella 6), Amauri 7. A disp: Gillet, Caronte, Rosso. All.: Ventura 7.

Arbitro: Bezbodorov (Rus)

Marcatori: 6' Amartey (C), 15' Martinez (T), 41' Amauri (T) rig, 2' st Martinez (T), 4' st Darmian (T), 7' st Gaston Silva (T)

Ammoniti: --

Espulsi: Antonsson (C) al 30' per fallo da ultimo uomo, M. Jorgensen (C) al 40' per fallo da ultimo uomo

Note: --