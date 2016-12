Il Torino fa fatica. E Ventura minaccia: "Vado via"

15:20 - Il peso del doppio impegno serie A - Europa League inizia a farsi sentire sulle spalle del Torino. In campionato i granata, dodicesimi, faticano a trovare la porta; in Europa, dopo un inizio promettente, hanno rimediato un'inattesa sconfitta sul campo dell'Hjk Helsinki. E' bastato questo per scatenare le ire di mister Ventura, che dopo aver avuto da ridire sul mercato estivo della società aveva perfino minacciato le dimissioni.

Secondo il tecnico, insomma, non si è fatto abbastanza per rinforzare la squadra dinanzi alla prospettiva di giocare ogni tre giorni. Specie se si lasciano andar via due pezzi grossi del calibro di Immobile e Cerci. E così il solo Quagliarella non può fare miracoli se Amauri, El Kaddouri e Sanchez Mino non ingranano.

E adesso la sfida in trasferta contro la Roma, e prima di questa il colloquio Cairo-Ventura per capire come procedere, onde evitare scelte traumatiche.